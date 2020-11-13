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Aktüel Karabük'te esnafın pazar yerlerine HES koduyla giriş denetimi yapıldı
Aktüel

Karabük'te esnafın pazar yerlerine HES koduyla giriş denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:22:17 -
Karabük'te esnafın pazar yerlerine HES koduyla giriş denetimi yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması denetimi gerçekleştirildi.

Görevliler tarafından il genelindeki semt pazarlarının girişinde esnafın HES kodu sorgulandı.

Ayrıca ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldiven kontrolü yaptı.

- "Kendimizi korumamız gerekiyor"

Esnaf Ahmet Uluğtan, AA muhabirine, sabah pazar yerine girişte görevliler tarafından HES kodu uygulaması, eldiven ve maske kontrolü yapıldığını söyledi.

Polislerin alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardığını belirten Uluğtan, "Maalesef kurallara pek uyulmuyor. Her konuda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi korumamız lazım." dedi.

Esnaf Yılmaz Mangaltepe de pazara girişte polis ve zabıta ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldığını dile getirerek, "Kapalı alanda sigara içilmemesi ve maskelerin düzenli takılması konusunda polis ve zabıta tarafından denetim yapılıyor." ifadesini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan Erol Yıldırım ise pazar yerinde esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyduğunu söyledi.

Yıldırım, "Girişte ateşimiz ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Vatandaşlar olarak kurallara uymalıyız." diye konuştu.

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