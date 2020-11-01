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Aktüel Karabük'te engelli bakım merkezi karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te engelli bakım merkezi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:42:07 -
Karabük'te engelli bakım merkezi karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir engelli bakım merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir bakım merkezinde birden fazla Kovid-19 pozitif vakası tespit edildiği duyuruldu.

Vakaların temaslı sayısının fazla olduğu bildirilen açıklamada, bakım merkezinin 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

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