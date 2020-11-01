Karabük'te engelli bakım merkezi karantinaya alındı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir engelli bakım merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir bakım merkezinde birden fazla Kovid-19 pozitif vakası tespit edildiği duyuruldu.
Vakaların temaslı sayısının fazla olduğu bildirilen açıklamada, bakım merkezinin 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.