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Aktüel Karabük'te devrilen otomobildeki çift yaralandı
Aktüel

Karabük'te devrilen otomobildeki çift yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:37:11 -
Karabük'te devrilen otomobildeki çift yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Safranbolu'ya gelen Şükrü Eşgün (70) yönetimindeki 34 VPS 28 plakalı otomobil, Kirkille mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Eşgün ile yanındaki eşi Hanım Eşgün (65) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Ambulanslara alınan yaralılardan Hanım Eşgün Karabük Eğitim Araştırma, durumu ağır olan eşi ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şükrü Eşgün'ün ambulansta kalbi durduğu ve sağlık ekipler tarafından kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi.


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