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Aktüel Karabük'te devrilen iş makinesindeki 3 işçi yaralandı
Aktüel

Karabük'te devrilen iş makinesindeki 3 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:00:32 -
Karabük'te devrilen iş makinesindeki 3 işçi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iş makinesinin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Operatör Şaban Mısırlı'nın kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında yol çalışması yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metreden şarampole devrildi.

Greyderdeki operatör ve yanındaki Ramazan Yıldırım ile Seyfi Sabit Tekin yaralandı.

İş makinesinde sıkışan işçilerden biri sağlık ekiplerinden yardım istemeyi başardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza alanından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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