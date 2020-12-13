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Aktüel Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:02:43 -
Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, derede mahsur kalan kedi ve yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzzet Mehmet Paşa Camisi yanında yaklaşık 4 metre derinlikteki derenin kenarında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, merdivenle derenin yanına inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir yarası olmayan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri, Kirkille Mahallesi'nde TOKİ konutları yanında dereye düşen yavru köpeği de kurtardı.

Islanan köpek, barınakta tedavi altına alındı.

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