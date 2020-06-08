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Aktüel

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:34:56 -
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Muhammet Kırış (27) yönetimindeki 74 BD 767 plakalı otomobil ile Barış Fincan (30) idaresindeki 78 AT 478 plakalı otomobil, Bostanbükü kavşağında çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve Veysel Fincan (38) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemleri alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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