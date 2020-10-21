Karabük'te bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başiğdir köyü Yukarı Mahallesi ile Merkez Candaroğulları Mahallesi'ndeki bir apartmanda bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Yukarı Mahalle okul mevkisi ile Merkez Candaroğulları Mahallesi'ndeki apartmanın 3 Kasım'a kadar karantinaya alınmasına karar verdi.

Söz konusu mahalle ve apartmana giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.