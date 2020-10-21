  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:34:00 -
Karabük'te bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başiğdir köyü Yukarı Mahallesi ile Merkez Candaroğulları Mahallesi'ndeki bir apartmanda bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Yukarı Mahalle okul mevkisi ile Merkez Candaroğulları Mahallesi'ndeki apartmanın 3 Kasım'a kadar karantinaya alınmasına karar verdi.

Söz konusu mahalle ve apartmana giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini, Rusya sınırlarına yakın olan başta Pol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay