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Aktüel Karabük'te bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:14:22 -
Karabük'te bir köy karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şirin köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Şirin köyünün bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına, sınır komşusu olan Değirmenyanı köyünde kurulan semt pazarının ise 2 hafta kurulmamasına karar verdi.

Söz konusu köye giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.

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