0553 313 94 23

Karabük'te AK Parti aday adaylarını tanıttı

AK Parti Karabük İl Teşkilatı 2019 yerel seçimleri öncesi Karabük Belediye Başkanlığı için 11 aday adayının tanıtımını yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
Karabük'te AK Parti aday adaylarını tanıttı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, aday adayları ve partililer katıldı. Toplantı öncesi AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz bir konuşma yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yaptığı konuşmasında, "Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah’ın izni ile başarımız daim olacaktır. AK Parti Karabük Belediye Başkan Aday Adaylarımızın temayül öncesi teşkilat mensuplarımıza tanıtım toplantısını gerçekleştirdik.11 aday AK Parti’den Karabük Belediye Başkanı seçilmek için başvuruda bulundu. Her birine teşekkür ediyor, aday adaylık sürecinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
46 aday adayı başvurusu yapıldı 

2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurularının 16 Kasım gece yarısı sona erdiğini belirten Altınöz, Karabük İl ve ilçeler olmak üzere merkezde 11, Eflani’de 1, Eskipazar’da 4, Safranbolu’da 11, Ovacık’ta 7, Yenice’de 9, Yortan beldesinde de 3 olmak üzere toplam 46 adayın başvurduğunu söyledi. 

Altınöz, 18 Kasım'da tüm Türkiye'de 10.00 ile 16.00 arasında internet üzerinden temayül yoklaması yapılacağını da hatırlattı.
 

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
  1. Karabük
  2. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    1. İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    2. Balon ekmek nasıl yapılır?
    3. Kendilerini kamu görevlisi olarak..
    4. Hayvan hırsızlığı şüphelileri..
    5. Bakan Pekcan: Dünyanin 35 noktasına..
    6. Sakarya'da 2 milyon lira değerinde..
    7. Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D..
    8. Batılı devletlerin terör devleti..
    9. Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık..
    10. 8 kilometrelik TIR kuyruğu
    11. Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı
    12. Şişen ayaklara hurma suyu
    13. Devlet eliyle oynatılan kumara,..
    14. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    15. Türkmenlerden sokağa çıkma çağrısı!
    16. İzmir'de genç kadın annesini..
    17. Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a..
    18. Galatasaray, Sinan ve Belhanda..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet..
    20. Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’