Karabük'te 5 daire acilen boşaltıldı!

Karabük'te istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle 5 katlı apartmanın ilk 2 katındaki 5 daire boşaltıldı.

Karabük'te sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Karabük Mahallesi’nde Yaşarkent Sitesi C Blok yanında bulunan, 6 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluktaki istinat duvarında devrilme riski oluştu.

Olay yerine polis, AFAD, Karabük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri sevk edildi.

5 DAİRE BOŞALTILDI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 5 katlı ve 15 daireden oluşan apartmanın ilk 2 katındaki 5 daire boşaltıldı. Binayı yapan müteahhidin duvarın devrilme riskine karşı onarım güçlendirme çalışması yapacağı belirtildi.

Tahliye edilen 5 dairede oturanlar, yakınlarının yanına yerleştiği bildirildi.

