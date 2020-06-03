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Karabük'te 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:47:51 -
Karabük'te 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedaviye alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'te 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde hayvancılık yapan 3 kişiyi kene ısırdı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen 3 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kan değerleri yüksek çıkan 3 kişi ile bu kişilerle temas eden bir sağlık çalışanı tedavi altına alındı.

Eflani ilçesinden gelen kişi ile sağlık çalışanının son yapılan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de hayvancılık yapan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen bir kişinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


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