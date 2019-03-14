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Karabükspor’da Taner Öcal dönemi sona erdi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ile Kardemir Karabükspor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:35
Karabükspor’da Taner Öcal dönemi sona erdi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ile Kardemir Karabükspor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

 

Transfer tahtasının açılmasını beklediklerini ve bunun gerçekleşmediğini belirten Taner Öcal Karabükspor’un resmi internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında, “Göreve geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün içinde bulunduğu bu zor ve sancılı süreçte ben ve ekibim bir şeylerin değişmesi ve gelişmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Kolay olmayacağını biliyorduk fakat böylesine köklü bir kulübe de bu kadar duyarsız kalınacağını beklemiyorduk. Geldiğim günden beri söylüyorum ’Gençlerle mücadele ediyoruz. Sürecin sonunda bu gençlerden ne kadarını Türk futboluna kazandırırsak o kadar iyi’ diye. Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık. Başkanımız ve gençlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya da devam ediyorlar ama bizim asıl beklediğimiz gelişmeler gerçekleşmedi. Bu nedenle severek ve isteyerek geldiğim Kardemir Karabükspor Kulübü’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Başta kulüp başkanı, yönetim kurulu, Karabük halkı, Mavi Ateş taraftarlarına ve bu yolda yüreklerini ve karakterini ortaya koyan genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlarla her zaman gurur duydum. Hayatlarının her bölümünde onların yanında olmaya gayret edeceğim. Sevgiler ve saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

 

Sıkıntılı günler geçiren ve profesyonel futbol kulüpleri arasında transfer tahtasını açamayan tek takım durumunda bulunan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da teknik direktörlük görevine kimin getirileceğinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:35
  1. Karabük
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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