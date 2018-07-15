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Karabükspor’da 5 imza birden

1'inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, Kurtuluş, Yılmaz, Kamacı, Souda ve Sissoko ile sözleşme imzaladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:51
Karabükspor’da 5 imza birden

Transferde atağa kalkan kırmızı mavili takım geçen sezon Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Aydın Yılmaz 1+1 yıllık, Elazığspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Kurtuluş , Hollanda 2'inci Lig ekiplerinden Top Oss forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Kamacı, Bulgaristan Ligi ekiplerinden OFK Pirin forması giyen ofansif orta saha Aymen Souda ve İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Acre forması giyen defans oyuncusu Mohamadou Sissoko ile 1'er yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin transferin devam edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:51
  1. Elazığ
  2. Aydın
  3. Adana
  4. 1.LİG
  5. Kardemir Karabükspor
  6. Mohamadou Sissoko
  7. transfer

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