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Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:50
Karabükspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü Osmanlı Stadı’nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kardemir Karabükspor ligin 22. haftasında Ankara’da Osmanlı Stadı’nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması ve koordinasyon çalışması yaptı.


Kırmızı mavililer öğle saatlerinde kara yolu ile Ankara’ya hareket edecek.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:50
  1. doğa

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