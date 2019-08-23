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Karabükspor Başkanı Yüksel’den çağrı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel yarın gerçekleştirilecek Karabükspor’un 50.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:57
Karabükspor Başkanı Yüksel’den çağrı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel yarın gerçekleştirilecek Karabükspor’un 50.Yıl Kuruluş Yıl Dönümü ve Sezon Açılışı etkinlikleri için Karabük halkına çağrıda bulundu.


Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, Karabükspor’un 50.Yıl Kuruluş Yıl Dönümü ve Sezon Açılışı etkinlikleri için çağrıda bulundu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama da Yüksel’in, "Kulübümüzün 50. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü ve Sezon Açılışı etkinlikleri kapsamında Kardemir Karabükspor-Kastamonuspor 1966 arasında 2019-2020 futbol sezonu açılışında yapılacak olan maç, müzik ve görsel şölende sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" ifadeleri yer aldı.


Sezon açılış maçının yanı sıra konser ve çeşitli etkinliklere sahne olacak kutlamalar ücretsiz olup Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:57
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