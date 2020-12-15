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Aktüel Karabüklü öğrencilerden Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür videosu
Aktüel

Karabüklü öğrencilerden Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:59:04 -
Karabüklü öğrencilerden Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde ortaokul öğrencileri, hazırladıkları videoyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören Ülkü Ortaokul 6/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Büşra Baybaş'ın desteğiyle Bakan Koca ve sağlık çalışanları için bir video hazırladı. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan video beğeni topladı.

Öğrencilerden Deren Duru Şık, mesajında, "Bakan amca, pandemi başlangıcından itibaren gayretli çalışmalarınızı televizyonlardan izliyor ve takip ediyoruz." dedi.

Mesajını Yenice Devlet Hastanesi bahçesinden veren Nursena Topraklı da "Sizler ve sağlık çalışanı ablalarımız, abilerimiz çok yoruldu. Hepinize minnettarız." diye konuştu.

Yunus Emre Koymat ise "Bizler bakan amcamızı dinliyoruz ve kurallara uyuyoruz." ifadesini kullandı.

Melisa Beren Çakır, "Bizlere uygun gördüğünüz saatlerde maskemizi takıp dışarı çıkıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da dinlediklerini belirten öğrencilerden Enes Tunç Köseoğlu, "Ziya öğretmenimizi de dinliyor, derslerimizi evden canlı takip ediyoruz." diye konuştu.

Melisa Melek Coşkun da "Bilim insanlarımızın yerli Kovid-19 aşımızı üreteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ecrin Çaylı ise Bakan Koca'yı Yenice'ye davet ederek "Pandemi bittiğinde sizi doğa harikası Yenice ilçemize davet ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin Koca için video hazırlamasına destek veren fen ve teknoloji öğretmeni Büşra Baybaş da "Sayın Bakanım, öğrencilerim ve ben sizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Karabük ili Yenice ilçemizden selam, sevgi ve saygılarımla." şeklinde konuştu.

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