Karabük-Zonguldak tren sefer iptali!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabük-Zonguldak hattını kullanacak yolcuların dikkatine! Güzergah üzerindeki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle, karşılıklı tren seferlerine bugün ve yarın ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Filyos ile Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle tren seferlerine 19-20 Kasım'da ara verileceği" kaydedildi.