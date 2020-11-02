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Aktüel Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:
Aktüel

Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:

"Son birkaç haftadır ilimizde vaka sayılarında dikkate değer oranda artış gözlenmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:30:36 -
Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde son birkaç haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında dikkate değer oranda artış gözlemlendiğini bildirdi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

"Ülkemizde vakaların görülmeye başlamasından bu yana Karabüklüler olarak kurallara uyarak vaka sayılarını kontrol altında tutmayı başarmıştık ancak son birkaç haftadır ilimizde vaka sayılarında dikkate değer oranda artış gözlenmektedir." ifadelerini kullanan Gürel, vaka sayılarındaki artış ile hastanede yatan ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında da artış olduğunu vurguladı.

İl genelindeki vakaların yüzde 86'sının Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde görüldüğünü vurgulayan Gürel, "Mahalle bazında incelediğimizde ise vakaların en fazla görüldüğü mahalleler merkezde 5000 Evler, Yeşil, Şirinevler, 100. Yıl, Karabük ve Kayabaşı mahalleleri. Safranbolu'da ise Emek, Esentepe, Barış, Bağlarbaşı ve Bostanbükü mahalleri." açıklamasında bulundu.

Diğer mahallelerde de dikkate değer sayıların olduğunun görüldüğünü bildiren Gürel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Karabüklü hemşehrilerimizden ricamız bir müddet evlerimize misafir kabul etmeyelim ve misafirliğe gitmeyelim. İl dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Şehir dışındaki akrabalarımıza gelmemelerini söyleyelim. Toplu olarak bulunulan mekan ve ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Koronavirüsle mücadele hep beraber yapabileceğimiz ve birlik olduğumuzda başarabileceğimiz bir mücadeledir. Karabüklüler olarak bunun üstesinden geleceğiz inşallah."


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