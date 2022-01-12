  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karabük Valisi Fuat Gürel'in acı günü
Gündem

Karabük Valisi Fuat Gürel'in acı günü

Karabük Valisi Fuat Gürel'in 81 yaşındaki annesi Nergis Gürel, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 16:30:37 - 2022-01-12 16:30:37
Karabük Valisi Fuat Gürel'in acı günü

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi Nergis Gürel, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nergis Gürel'in (81) cenazesi, Vali Fuat Gürel ve yakınları tarafından özel hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Manisa'ya gönderildi.

Cenaze, yarın Turgutlu ilçesindeki Hüseyniye Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Nergis Gürel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay