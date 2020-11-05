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Aktüel Karabük Üniversitesinde nostaljik ulaşım araçları müzesi açıldı
Aktüel

Karabük Üniversitesinde nostaljik ulaşım araçları müzesi açıldı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat: - "Burada eski tren, tramvay, otobüs, traktör, 1980 ve altındaki modelli otomobiller ve uçağımız var. Helikopter gelecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:14:01 -
Karabük Üniversitesinde nostaljik ulaşım araçları müzesi açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) içerisinde uçak, tren, tramvay, otobüs, traktör ve eski model otomobillerin olduğu araç müzesi açıldı.

Ayyıldız Stadı yanındaki alanda açılan müzede, uçak, tren ve tramvay ile en eskisi 1952 modele kadar olan 18 otomobil, 5 kamyon/kamyonet, 3 traktör 1 otobüs ve 1 motosiklet bulunuyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de, klasik otomobil, demir yollarının tren ya da hava yollarının uçak ve helikopter müzesi var ama buradaki hepsinin bir arada olduğu tek müze gibi. Burada eski tren, tramvay, otobüs, traktör, 1980 ve altındaki modelli otomobiller ve uçağımız var. Helikopter gelecek." diye konuştu.

Polat, araçların 50 yaş üstü kişilerin çocukluğunun nostaljik arabaları olduğunu ifade ederek "Hepimiz bu araçları yollarda görmüştük. Burada bunları toparladık ki Karabük ve Karabük Üniversitesi için bir değer oluştursun. İnsanlar akşamları buraya çocuklarıyla gezmeye geliyorlar. Hafta sonları buraya çocukları alarak geliyorlar. Bu alanı böyle farklı araçlarla neşeli ve huzurlu bir alan oluşturduk. İnşallah Karabük'ten ve dışarıdan ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Şu an elimizde 40 civarında bir araç var yakın zamanda sayının 100'ü geçeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kişinin evinin önünde atadan kalma araçlarının olduğunu vurgulayan Polat, buraya araç bağışlama taleplerinin de geldiğini belirtti.

Müzeyi ziyaret eden KBÜ öğrencisi Dilek Bakır, burayı oldukça beğendiğini söyledi.

Araç müzesi oluşturulmasının üniversite adına gurur verici olduğunu dile getiren Bakır, "Gezdik gördük. Haberi Twitter'dan almıştım. 'Hemen gelelim' dedik. Çok beğendik. Mavi cipi çok beğendim. Zaten ciplere ilgim var. Mavi renkli olması daha çok ilgimi çekti." ifadelerini kullandı.

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