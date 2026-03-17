Karabük Üniversitesinde “Kampüste Ramazan Etkinlikleri” Birlik Sofraları Kurdu

Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören etkinlikler, bu yıl daha geniş bir içerikle gerçekleştirilerek Karabük Üniversitesinde Ramazan ayı boyunca kültür, sanat, düşünce ve maneviyatın buluştuğu güçlü bir kampüs iklimi oluşturdu. Üniversitenin farklı noktalarında düzenlenen programlar sayesinde öğrenciler ve akademisyenler Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

Etkinlikler kapsamında iftar öncesinde gerçekleştirilen söyleşi, kültür ve sohbet programları ile öğrenciler Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte deneyimledi. Kampüs genelinde düzenlenen programlar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu üniversite yaşamına taşıdı.

Programın önemli bir bölümünü oluşturan tematik iftar buluşmalarında öğrenciler, farklı değerleri ve kültürel mirası temsil eden temalar etrafında aynı sofrada bir araya geldi. Bu kapsamda Filistin, Türkistan, Türkiye Yüzyılı, Kızıl Elma ve Mehmet Akif Ersoy temalı iftar programlarının yanı sıra Dünya Yetimler Günü İftarı ve Uluslararası Öğrenci İftarları gibi buluşmalarla Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu kampüste güçlü bir şekilde hissedildi.

“Kampüste Ramazan Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen programlar, Ramazan ayı boyunca öğrencileri kültürel ve sosyal etkinliklerde bir araya getirirken Karabük Üniversitesi, öğrencilerin birlikte iftar açabilmeleri amacıyla ücretsiz iftar yemeği imkânı da sundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu kampüs yaşamında güçlendirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kampüste Ramazan Etkinlikleri, kısa sürede Türkiye’ye örnek gösterilen ve farklı üniversitelerde de ilgiyle takip edilen güçlü bir sosyal model hâline geldi. Sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, iş insanlarımız ile öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ailelerimizin katkı ve katılımıyla üniversitemizde Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı ve güçlü bir birlik ile dayanışma ortamı oluştu. Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimini değil; kültürel, sosyal ve manevi gelişimlerini de destekleyen bir üniversite iklimi oluşturmayı önemsiyoruz. Ramazan ayı boyunca düzenlenen tematik iftarlar, sohbetler ve kültürel programlar öğrencilerimizin birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli buluşmalara vesile oldu. Bu etkinliklerin üniversitemizin sosyal ve kültürel hayatına değerli katkılar sunduğuna inanıyoruz.”