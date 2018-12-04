Karabuğdaylı yumurtalı ıspanak

Karabuğdaylı yumurtalı ıspanak
Sağlıklı ve doyurucu bir tarif arayanlar için, hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün. İşte karabuğdaylı ve yumurtalı ıspanak tarifi…04 Aralık 2018 Salı 21:14
MALZEMELER
2 demet ıspanak
1 adet soğan
1 avuç karabuğday
3 adet yumurta
Zeytinyağı
Tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI
Soğanları ince ince doğrayıp soteleyin. Üzerine ıspanakları ve karabuğdayı ekleyin. Tuz ilave ederek pişirin. Son olarak ıspanakların üzerine 3 adet yumurtayı kırın ve tencerenin kapağını kapatarak yumurtaların pişmesini sağlayın. Dilerseniz üzerine karabiber serperek servis yapabilirsiniz.
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