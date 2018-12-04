Karabuğdaylı yumurtalı ıspanak

MALZEMELER

2 demet ıspanak

1 adet soğan

1 avuç karabuğday

3 adet yumurta

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Soğanları ince ince doğrayıp soteleyin. Üzerine ıspanakları ve karabuğdayı ekleyin. Tuz ilave ederek pişirin. Son olarak ıspanakların üzerine 3 adet yumurtayı kırın ve tencerenin kapağını kapatarak yumurtaların pişmesini sağlayın. Dilerseniz üzerine karabiber serperek servis yapabilirsiniz.