‘Karaborsacılık lânetlenmiştir’

TAHA EMRE ÖZDEMİR İSTANBUL

Dövizdeki dalgalanma fırsatçıları harekete geçirirken, İlahiyatçılar vatandaşları içinde bulunduğumuz süreçte toplum menfaatlerini göz ardı ederek kâr peşinde koşmanın caiz olmadığı hususunda uyardı.

Milyonları sömürüyor

Yeni Akit’e konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şunları dile getirdi: “Haksız kazanç peşinde olanlar, ellerindeki ürünleri stoklayarak piyasaya sürmeyip karaborsacılık yapıyor. Bir kişiye dokuz, dokuz yüz doksan dokuz kişiye de bir lira vermeyi şiar edinen kapitalist sistemin farklı şekillerde toplumu sömürüyor. Asgari ücretle geçinen bir Müslüman, bu para ile ev idare edecek. Belli ürünlerin arzı sınırlı, talep yüksek yoğunlukta olunca fiyat yükselir, dar gelirlinin parası erir. Böylece de karaborsacı milyonları sömürür.” Peygamberimiz’in 15 asır önce serbest piyasayı koruyucu ilkeleri tayin ettiğini belirten Şenocak, şöyle devam etti: “Efendimiz bu bağlamda, ‘Karaborsacılık olmayacak. Yapana Allah lanet etsin’ buyurdu. Ama Müslümanlar hâlâ kapitalizmde çare arıyor. Milletimizin kanını emen, yüz yıldır bizi bir krizden başka bir krize savuran kapitalizme köle olmak, Avrupa’yı taklit etmek yerine Allah’a, Kur’an’a, Peygamber’e yönelmenin zamanı gelmedi mi? ‘Allah’ın nizamına, bütün varlığımızla teslim olduk’ dediğimiz an hayatımızda yeni bir sayfa açılacak. Osmanlı’nın, Selçuklu’nun sayfası gibi.”

Zarar veren döviz bile sakıncalı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya da, şu değerlendirmede bulundu: “Allah-u Teala bizlere helal rızık kazanmamızı ve bu yolla elde edilmiş ürünleri yememizi bizden istemiştir. Şüphesiz ki her dönemde bunu umursamayan ve rızkını haram yollarla temin etmeye çalışan insanlar da olmuştur. Bir insan gerçekten ihtiyacı varsa ve piyasalara bir müdahale yoksa elbette ki döviz ya da altın alabilir. Başka yatırım araçlarına da yönelebilir. Ülkemize gerek içeriden gerek dışarıdan bir saldırı varken ve ülkemiz çökertilmek istenirken bu süreçte eğer bir zaruriyet yoksa 1 dolar bile almak haramdır. Çünkü bunlar neticede bizim ülke ekonomimize büyük darbe vurdular. Dolar 18.5 liraya üstüne çıktığında eğer başarılı bir müdahale olmasaydı belki de büyük felaketlerle karşılaşacaktık. Allah, toplumu göz ardı ederek kendi menfaatleri peşinde koşup stokçuluk yapanları da ‘Ben kâr edeyim, gerisi ne olursa olsun’ deyip döviz alanları da ıslah etsin.”