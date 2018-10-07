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Karabiberin faydaları saymakla bitmiyor

Karabiberin (Piper nigrum) sağlığa birçok faydası bulunuyor. Karabiber tüketimi bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bağırsak gazlarının oluşumunu engelliyor, gaz sancılarını gideriyor.

07 Ekim 2018 Pazar 23:33
Karabiberin faydaları saymakla bitmiyor

Karabiber (Piper nigrum), kökeni Hindistan olmasına karşılık, tüm sıcak iklimlerde yetiştirilebilir. Küre biçimli, eriksi tipte meyveleri vardır, kabuğunun dış kısmı etli, iç kısmı serttir. Olgunlaşmadan önce toplanıp kurutulursa karabiber, olgunlaştıktan sonra kabukları soyularak kurutulursa beyazbiber elde edilir. Her iki biber de baharat olarak kullanılır.

Baharatların Kralı olarak bilinen karabiber, eski zamanlardan bu yana kullanılan önemli bir baharattır. Karabiber, Piper Nigrum adı verilen ağaçların meyvelerinden elde edilir. Karabibere güçlü aromasını veren piperin, hidroklorik asit salgısını arttırır. Hidroklorik asit mide, protein ve diğer gıda bileşenleri sindirimi için gerekli bir maddedir. Hidroklorik asit üretimi yetersiz olduğunda mide ekşimesi ya da hazımsızlık, ishal/kabızlık ve gaz birikimi gibi sorunlarına neden olur.Piperine, aynı zamanda selenyum, B vitaminleri, beta-karoten ve diğer besinlerin vücutta emilimini artırır.

Karabiber tüketimi bağırsak hareketlerini düzenler. Bağırsak gazlarının oluşumunu engeller, gaz sancılarını giderir. Sindirim sistemi sağlığı için çok faydalıdır. Mide-bağırsak enzim salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırır.Terletici ve idrar söktürücüdür.

Karabiber antioksidan ve anti bakteriyel etkilere sahiptir. Hastalıkların önlenmesi ve genel olarak sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilinen çeşitli kimyasal bileşiklere sahiptir. Karabiberin dış katmanı vücuda enerji verirken aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. Potasyum, kalsiyum, çinko, manganez, demir ve magnezyum gibi mineraller içeriğinde bol miktarda mevcuttur. Manganez, antioksidan enzimlerin üretilmesi için kullanılır. Demir hücresel solunum ve kan hücresi üretimi için gereklidir.

Gerektiğinden fazla tüketimi zararlı olabilir. Yüksek tansiyonu tetikleyebilir, egzamayı coşturabilir, bağırsak iltihabı yapabilir, romatizma ağrılarını arttırabilir, midede yanma, buna bağlı olarak reflü yapabilir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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