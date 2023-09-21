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Dünya Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü
Dünya

Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-21 12:14:00 -
Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili provokasyon ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerine karşı başlattığı antiterör operasyonu sürerken, Rus Barış Gücü'ne ateş açıldığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücüne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı duyuruldu. Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği bilgisi verildi.

AZERBAYCAN VE RUSYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi.

Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.
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Yorumlar

Qwerty

Hep bizmi ölecez birazda onlar ölsün

TATAR RAMAZAN

ORDAKİ AMERİKAN ASKERİ YAPMIŞTIR,AMACI AZARBEYCAN İLE RUSYA ARASINI AÇMAK VE ERMENİSTANI RUSYAYA TEKRAR YAKINLIK GÖSTERMEKTİR.GÖRÜN SONUÇ BÖYLE ÇIKACAKTIR ERMENİLERİN GENLERİNDE VARDIR HAİNLİK...
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