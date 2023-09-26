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Dünya Karabağ'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Karabağ'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-09-26 00:45:00 - 2023-09-26 00:49:12

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde büyük bir patlama oldu. Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bulunan bir benzin depolama alanında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi öldü. Patlama yaralı sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Büyük bir patlama oldu

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA

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