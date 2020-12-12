  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan görüntü
Gündem

Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan görüntü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ savaşı esnasında askerlerden birinin cep telefonuyla çektiği iç içe geçen mermilerin görüntüsü ortaya çıktı. Askerin paylaştığı fotoğraf, Çanakkale Savaşı'ndaki havada çarpışan mermileri hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:07:00 - 2020-12-12 09:24:07
Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan görüntü

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ Zaferi'nin ardından savaşa ilişkin hayret verici hikayeler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tarih tekerrür etti

Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor. Biri Ermenistan askerinin silahından, diğeri ise Azerbaycan askerine ait bir silahtan çıkan iki merminin iç içe geçtiği kare, akıllara 100 yıl önceki Çanakkale Savaşı'nı getirdi.


Metrekareye 6 bin mermi düştü

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışarak iç içe geçen mermiler bugün bölgedeki savaş eserleri müzesinde sergilenmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay