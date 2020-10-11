Karabağ'da ateşkese rağmen iki ayrı patlama sesi

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da bulunan Hankendi şehrinde iki ayrı patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin 'başkenti' olarak kabul edilen Hankendi şehrinde, dün gece ilan edilen ateşkese rağmen iki ayrı patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Sputnik'in haberine göre; patlama sesiyle birlikte şehrin semalarında parlak bir ışık görüldü, fakat patlamaların havada mı yoksa yerde mi gerçekleştiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Dün gece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile beraber Moskova'da bir araya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, 10 saatlik görüşmelerden sonra ortak bir açıklama ile Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Patlama seslerinin bomba uzmanlarının etkisiz hale getirdiği top mermilerinden kaynaklandığı düşünülürken ancak patlamalarla beraber şehrin farklı bölgelerinde aynı anda iki hava saldırısı sireni çaldığı belirtildi.