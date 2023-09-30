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Gündem Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız
Gündem

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Yeniakit Publisher
2023-09-30 11:06:00 -
Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Karabağ özgürleştikçe içimizdeki Ermenilerin de maskesi düşüyor. ABD’nin şımarttığı teröristler, Azerbaycan ordusunun operasyonun ardından 24 saatte havlu atarken, Evrensel ve Birgün gazeteleri büyük ‘hüzün’ yaşadı. İşgalcilerin Karabağ’ı terk etmesini ‘tehcir’ olarak nitelediler.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Ermeni teröristler, Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon sonrası 24 saat içerisinde havlu atarken, Ermeni sevicilerin hazımsızlığı bir türlü geçmiyor. Sözde özgürlükçüler tehcir yalanını ortaya atarak zaferi gölgelemeye çalışırken, marjinal örgütlerin arka bahçesi konumundaki Evrensel ve Birgün gibi fondaş gazeteler ise Ermeni işgalcilerin Karabağ topraklarını terk etmesinden rahatsız oldu.

Ermeni aşkı manşetlerde

İşte Ermeni sevici Taşnakçı zihniyetin maskesini düşüren rezaletlerden bazıları şöyle:

Marjinal örgütlerin sesi Birgün, 27 Eylül tarihli sayısında, Karabağ’ı terk eden Ermeni vatandaşların göçünü ‘Terk etmeye zorlanıyorlar’ başlığıyla çarpıttı. Dünkü sayısında ise Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adlı kukla rejimin kendini feshetmesini ‘Karabağ’da hüzün’ diye verdi.

Evrensel Gazetesi ise 28 Eylül tarihli birinci sayfasında, ‘Karabağ’da öncelik insani krizi önlemek’ başlığıyla Ermenilerin Karabağ’dan elini kolunu sallayarak ayrılması üzerinden algıya soyundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aziz Nesin’in kızı Hilal Nesin ise, Ermenice paylaştığı videoda, ‘Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum” diyerek içindeki Ermeni aşkını açık etti.

PKK’nın paravan oluşumu Yeşil Sol Parti ise yaptığı açıklamada Ermenilerin hamiliğine soyundu..

Zafere gölge düşürüyorlar

Malum zihniyetin işgalci aşkını gazetemize değerlendiren Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, şunları dile getirdi: “Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiştir. Bu işgalin öncesinde ve sonrasında binlerce soydaşımıza zulüm edip katletmiştir. Ermenistan’ın yaptığı zulüm işgalle de kalmamıştır. Azerbaycan askerilerini sürekli taciz ettiler. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Ermeni çetecilerin tacizleri sonucu kardeş Azerbaycan’ın başlattığı bir antiterör operasyonu vardı. Ve bu operasyon şanlı Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlandı ve 30 yıldır süren işgal sona erdi. İşgalin ardından bölgede yaşayan Ermeniler, Ermenistan’ın çağrısına kulak verip Karabağ’ı terk ediyorlar. Biliyorsunuz Azerbaycan elinden geldiği kadar bu topraklarda yaşayan insanlara barışçıl şekilde davranıyor. Gerçek haberleri hepimiz okuyoruz, Azerbaycan askerileri tarafından yolda kalanlara su, ekmek, benzin gibi iaşeler veriliyor. Kendileri 30 yıl önce işgale geldiklerinde silah zoruyla, yalın ayak, çıplak bir şekilde Azerbaycan vatandaşlarını sürmüşlerdi.

Ermeni iseniz Ermenistan'a gidin

Azerbaycan devletinin Karabağ’da yaşayan Ermenilere baskısı yoktur olmamıştır. Bu haberleri algı operasyonlarını yapmaya çalışanlar Ermeni Taşnak çetecilerdir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ’da tokadı Ermeni çetelerine attı ama tokadın sesi içimizdeki Taşnaklardan çıkıyor. Azerbaycan Karabağ’ı işgal etmiş gibi söylentiler var. Birgün, Evrensel gibi gazetelerde anki Azerbaycan Ermenistan’ın toprağını işgal etmiş gibi haberler yapıldı. Malum zihniyetin yaptığı haberler içimizdeki Ermenilerin gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya çıkardı. Bunlar gerçekleri saklamak için sürekli manipülatif haberler yaparak kazandığımız meşru hakkı gölgelemek istiyorlar. Muhsin Başkanımızın ‘Hepimiz Ermeni’yiz’ sloganlarını atanlara karşı bir lafı vardı. Madem hepiniz Ermenisiniz Ermenistan’a gidin demişti. Bizde içimizdeki Ermenilere bunu söylüyoruz, kardeşlerinizi yalnız bırakmayın.”

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Yorumlar

Imanli sehit kanlariyls sulanmis vatan topraklsrimda kagor emperyalist isbirlikcileri

Bunlar hocali, bosnak katliamlari ve muslumanlarin magduru oldugu emperyalust deas-pkk-feto-dhkpc vs teror eylemlerinde de mutlu olmus-oluyordur dengesiz degillerse
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