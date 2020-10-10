Karabağ görüşmesi sürerken Aliyev'den yeni paylaşım!

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova’da görüşmeleri devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aliyev yaptığı paylaşımda, “Sözde statüko yok. Biz onu savaş alanında değiştirdik. Temas hattı yoktur, biz temas hattını aştık. Bu bizim tarihi zaferimiz!” ifadelerini kullandı.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları Ermenistan’ın mağlubiyetiyle devam ederken yıllardır Ermenistan işgaline ses çıkarmayan uluslararası kamuoyu da ‘müzakere’ çağrısı yapmaya devam ediyor.

Azerbaycan-Ermenistan Moskova'da görüşüyor

Rusya, devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısı yaparken iki ülkeyi Moskova'da yapılan toplantıda buluşturdu. Uzun süredir devam eden ve bir kez de aranın verildiği toplantıdan gelen görüntülerde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın 'moralsiz' surat ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan görüşme devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aliyev Twitter'Dan yaptığı açıklamada, “Sözde statüko yok. Biz onu savaş alanında değiştirdik. Temas hattı yoktur, biz temas hattını aştık. Bu bizim tarihi zaferimiz!” ifadelerini kullandı.” ifadelerini kullandı.

Aliyev'in o paylaşımı: