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Gündem Karabağ Gazisi: Azerbaycan 30 yıldır bugünü bekliyor
Gündem

Karabağ Gazisi: Azerbaycan 30 yıldır bugünü bekliyor

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Karabağ Savaşı Gazisi Nahid Canbakışlı, bölgede yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:16:00 -
Karabağ Gazisi: Azerbaycan 30 yıldır bugünü bekliyor

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

1991 yılında 16 yaşındayken Ermeni askerlerinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Karabağ Savaşı Gazisi Nahid Canbakışlı, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

"1991 yılında 16 yaşımdayken Karabağ Savaşı'na katıldım. 1993 yılında ise sağ kolum, bacağım ve sırtımdan yaralanarak Gazi oldum." diyen Canbakışlı, "Azerbaycan o yıllarda elinde sopalarla Ermenistan ile savaştı. Ermeniler geçtiğimiz ay Tovuz bölgesinde saldırılarına devam etti. Azerbaycan ordusu olarak saldırılara anında karşılık verecek gücümüz vardı ve onları geri püskürttük. Cumhurbaşkanımız sayın Aliyev'in uyarısını dikkate almadılar. Azerbaycan 30 yıldır bugünü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ermeni parlamentosu tarafından yapılan, 'Türkiye Azerbaycan'ı kışkırtıyor' açıklamasını sert ifadelerle eleştiren Gazi Canbakışlı, şöyle konuştu:

"Rusya, ABD, Yunanistan, Almanya, İngiltere 30 yıldır Ermenistan'ı kışkırtıyor. Gürcistan eğer kapılarını kapatmasaydı bugün bir uçak dolusu muhimmat Ermenistan'a gelecekti. Rusya Emrenistan'a yılda 1 milyar dolarlık silah yardımı yapıyor."

'Biz toprak işgali için değil, işgal edilen topraklarımızı almak için savaşıyoruz'

"Biz Ermenistan sınırları içinde savaşmıyoruz. Düşman ülke Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarımızı geri almaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın sonuna kadar haklı olduğunu bütün dünya biliyor. Azerbaycan halkını 30 yıldır topraklarından uzak tutan terörsitlerle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız."

'Türkiye'den başka dostumuz yok'

"Biz Türkiye ile tek millet iki devletiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk milletine güveniyor ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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