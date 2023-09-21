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Dünya Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi
Dünya

Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-21 10:13:00 -
Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcileri devlet yetkilileri ile görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah şehrine geldi.

Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde Yevlah'a ulaştı. Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

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