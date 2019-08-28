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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapalı tutulacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları olduğundan ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer yönden kontrollü yapılıyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Isparta
  4. TEM Otoyolu
  5. Ankara Çevre Otoyolu
  6. Kırıkkale-Kırşehir yolu
  7. Uşak-Çavdarhisar yolu
  8. Muğla-Denizli yolu
  9. Karayolları Genel Müdürlüğü

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