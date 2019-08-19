Kara yollarında son durum! Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Kandıra yolunun otogar kavşağı ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Marmaris-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümlerden iki yönlü sürdürülüyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından gerçekleşiyor. Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Artvin Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometreleri ile Kırşehir-Kayseri yolunun 71-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor. Serinhisar-Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bozüyük-Bursa yolunun 51-54. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.