Kara yollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenini yayınladı.02 Mart 2019 Cumartesi 09:03
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tatvan-Van yolunun (Van bölge hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor.
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