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Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenini yayınladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:03
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van yolunun (Van bölge hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:03
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Isparta
  7. Gümüşhane
  8. Çorum
  9. Ankara
  10. Kara yollarında durum

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