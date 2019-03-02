Kara yollarında son durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenini yayınladı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Tatvan-Van yolunun (Van bölge hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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