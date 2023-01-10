Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sabit Plaka Tanıma Sistemi kurulum çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyol 01.00-05.00 saatlerinde 10'ar dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresindeki (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli çıkışında şev temizleme ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.