Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sabit Plaka Tanıma Sistemi kurulum çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyol 01.00-05.00 saatlerinde 10'ar dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresindeki (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli çıkışında şev temizleme ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.