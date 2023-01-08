Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun güney taşıma yolunda (Ankara istikameti), Ispartakule gişeleri ayrım kolunda köprü onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 9 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ulaşım daraltılmış şeritten sağlanacak.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Adıyaman-Besni-Gaziantep il sınırı yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Keşap ayrımı- Pınarlar yolunun 0-48. kilometrelerinde yapımı devam eden yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.