Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri İstanbul-Ankara istikametindeki şeritlerde 23.00-07.00 saatlerinde dönüşümlü olarak çalışma yapılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Demirci-Borlu yolunun 13-23. kilometrelerindeki (Demirci çıkışı) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 33-34, Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde, Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-15. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.