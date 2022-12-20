Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 13.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul kesimi) 2-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.