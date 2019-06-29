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Kara yollarında durum

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:45
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Araçlar, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Tokat tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollu olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 08:45
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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