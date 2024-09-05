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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:02:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli-İzmit kavşakları kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı Güney taşıma yolundan (İstanbul-Ankara istikameti) iki yönlü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28. ile 44. kilometrelerindeki Taşocağı, K 1 Kolu, T 1 ve T 3 tünellerinde yapılan drenaj sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinin 22-24. kilometreleri asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tatvan-Bitlis, Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 46.-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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