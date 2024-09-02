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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-09-02 08:52:00 - 2024-09-02 08:53:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli-Nurdağı Kavşağı kesiminde deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları dolayısıyla cuma ve pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İvedik-Yakacık bağlantısını sağlayan Yükseltepe-2 üst geçit köprülerinde yapım çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Ulaş yolunun 19-25. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Kangal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer banttan iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönündeki Başarköy Tüneli mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

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