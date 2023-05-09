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Gündem

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-05-09 08:37:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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