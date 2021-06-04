Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarında, viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Güllük ayrımı-Milas yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerindeki (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde elektronik ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.