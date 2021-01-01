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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2021-01-01 08:59:27 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gelibolu yönünden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Sabuncubeli Tüneli'nde yangın ve araç hasarları dolayısıyla zarar gören armatür, kablo yanığı, kamera, hoparlör, vts'ler yenileneceğinden bugün saat 13.00'e kadar Manisa'dan İzmir istikameti, yarın 08.00-13.00 saatlerinde Manisa-İzmir istikameti, 13.00-17.00 saatlerinde de İzmir-Manisa istikameti tünel araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı eski dağ yolundan sağlanacak.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Gaziantep Çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşakları arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım, Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 17-18. kilometrelerinde ve İspir-İkizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj, Bandırma-Biga yolunun 24-25. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

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