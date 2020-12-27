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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:52:23 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı arasında altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı-Ankara Kavşağı 3-5. kilometreleri arasında, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-14. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.


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