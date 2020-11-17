  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:30:58 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları 88-92. kilometrelerinde (Gültepe mevkisi) Dönel Ada-3 Köprüsü çelik konstrüksiyon çalışması yapılacak. Bu nedenle ilk aşamada otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde bugün 09.00-18.00 saatlerinde, ikinci aşamada Ankara-İstanbul istikametinde yarın 09.00-18.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımındaki muhtelif kesimlerde kavşak, sanat yapıları ve asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerindeki tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar
Dünya

İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar

İsrail ile normalleşme sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tel Aviv'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklamda Yahudile..
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme
Dünya

Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemleri ile ilgili Rusya’dan açıklama geldi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay