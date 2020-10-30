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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:25:34 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı arasında 0-12. kilometrelerde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım, hafif taşıtlar için Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşakları ile Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 26-56. kilometrelerinde köy kavşağı bağlantılarının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerinde köprü ve menfez yapımı dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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