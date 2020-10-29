ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, her iki istikamet ağır taşıt trafiğe kapatılırken, ulaşım hafif taşıtlar için Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinin ayaklarında yürütülen çalışma sebebiyle köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yönde üç şeritten sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51. ve 67. kilometrelerindeki yol yapım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde Kalyoncu Üniversitesi mevkisinde yürütülen köprülü kavşak, Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde gerçekleştirilen sistem montaj, Balıkesir-Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerdeki genleşme derz ve bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları ile Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometreleri ile Kars-Selim ayrımı-Kötek yolunun 13-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.











