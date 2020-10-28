ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Otoyolun bu kesiminde ulaşım 26 Kasım'a kadar diğer iki şeritten kontrollü devam edecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü sürdürülüyor.



Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolaysıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten, servis yolu şeklinde kontrollü devam ediyor.



Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.







